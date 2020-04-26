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90 yaşındaki kadın 10 günde koronavirüsü yendi

'da, tedavi gördüğü hastanede 10 günde koranavirüsü yenen 8 çocuk annesi 90 yaşındaki Cemile Kılıç, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.04.2020
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90 YAŞINDAKİ KADIN 10 GÜNDE KORONAVİRÜSÜ YENDİ

'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Eşme Mahallesi'nde oturan 8 çocuk annesi Cemile Kılıç'ın, ziyaret ettiği bir yakınında tespit edildi. 15 Nisan'da rahatsızlanan Kılıç'ın ailesi, koronavirüse yakalanmış olabileceği ihtimali üzerine sağlık görevlilerine ihbarda bulundu.

TABURCU OLDU

İhbar üzerine Eşme Mahallesi'ne gelen sağlık görevlileri, Kılıç'ı ilk müdahalesinin ardından Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesinde kurulan Pandemi Hastanesi'ne götürdü. Hastanede, Kılıç'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kılıç, tedavi gördüğü hastanede 10 günde koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Sağlık çalışanları taburcu olan Kılıç'ı alkışlar eşliğinde evine uğurladı.

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