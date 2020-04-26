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65 yaş üstü anneannelerine torunlardan sürpriz doğum günü

'da yaşayan 80 yaşındaki 'nın doğum gününde koronavirüs nedeniyle yanında olmayan torunları, ve komşularının işbirliğiyle pasta göndererek doğum gününü kutladı. 81 yaşına giren Subaşılı, çok mutlu olduğunu söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.04.2020 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
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80 YAŞINDAKİ ANNEANNELERİNE TORUNLARDAN SÜRPRİZ

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle büyükşehirlere giriş ve çıkışın yasak olması nedeniyle 'a gelemeyen Subaşılı ailesinin torunları, Düzce'den pasta göndererek annenannelerine sürprizi yaptı. Komşuları ve ile irtibata geçen Subaşı Ailesinin torunları, 81 yaşına giren anneannelerine pasta göndererek doğum gününü kutlayan torunlar, o anları cep telefonundan canlı olarak izledi.

65 yaş üstü anneannelerine torunlardan sürpriz doğum günü |Video 65 YAŞ ÜSTÜ ANNEANNELERİNE TORUNLARDAN SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ |VİDEO

KOÇAN : 'İSTANBUL'A GELEMEDEN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIK'
Özge Koçan, Bahçelievler Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Biz koronavirüs nedeniyle Düzce'de kaldık. İstanbul'a dönüş yapamıyoruz. Anneannem ve dedim orada yalnız kaldı. Böyle bir günde üzülmelerini istemedik. Belediyemizden böyle bir şeyi talep ettik, sağ olsunlar onlarda bizi kırmadı ve pastamızı ilettiler. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bizler bu anları izlerken biraz önce ağlıyorduk, çok mutluyuz. Çok mutlu olduk.

SUBAŞILI : 'ÇOK MUTLUYUM'
81 yaşına giren , torunlarına teşekkür etti. Çok mutlu olduğunu da belirten Subaşılı, Torunlarımdan Allah razı olsun. Oradan buraya yetiştiler. Çok mutluyum' dedi.

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