65 yaş üstü anneannelerine torunlardan sürpriz doğum günü
İstanbul'da yaşayan 80 yaşındaki Fatma Subaşılı'nın doğum gününde koronavirüs nedeniyle yanında olmayan torunları, Bahçelievler Belediyesi ve komşularının işbirliğiyle pasta göndererek doğum gününü kutladı. 81 yaşına giren Subaşılı, çok mutlu olduğunu söyledi.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle büyükşehirlere giriş ve çıkışın yasak olması nedeniyle İstanbul'a gelemeyen Subaşılı ailesinin torunları, Düzce'den pasta göndererek annenannelerine doğum günü sürprizi yaptı. Komşuları ve Bahçelievler Belediyesi ile irtibata geçen Subaşı Ailesinin torunları, 81 yaşına giren anneannelerine pasta göndererek doğum gününü kutlayan torunlar, o anları cep telefonundan canlı olarak izledi.
KOÇAN : 'İSTANBUL'A GELEMEDEN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIK'
Özge Koçan, Bahçelievler Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Biz koronavirüs nedeniyle Düzce'de kaldık. İstanbul'a dönüş yapamıyoruz. Anneannem ve dedim orada yalnız kaldı. Böyle bir günde üzülmelerini istemedik. Belediyemizden böyle bir şeyi talep ettik, sağ olsunlar onlarda bizi kırmadı ve pastamızı ilettiler. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bizler bu anları izlerken biraz önce ağlıyorduk, çok mutluyuz. Çok mutlu olduk.
SUBAŞILI : 'ÇOK MUTLUYUM'
81 yaşına giren Fatma Subaşılı, torunlarına teşekkür etti. Çok mutlu olduğunu da belirten Subaşılı, Torunlarımdan Allah razı olsun. Oradan buraya yetiştiler. Çok mutluyum' dedi.
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