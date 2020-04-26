Bursa'da 1 mahalle daha karantinaya alındı

Nilüfer ilçesine bağlı kırsal Maksempınar Mahallesi, artan koronavirüs vakaları sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, tedbirler kapsamında mahalleye giriş çıkışları yasakladı.

Bursa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Nilüfer ilçesi Maksempınar Mahallesi´nde koronavirüs (Covid-19) görülen vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu´nun kararı ile bugünden itibaren Maksempınar Mahallemiz 14 gün karantinaya alınmıştır. Mahallemizde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir" denildi.

MANİSA'DA APARTMAN KARANTİNAYA ALINDI

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan apartman, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı.

İlçedeki Seyitahmet Mahallesi 641. Sokak'ta bulunan bir apartman, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantina altına alındı. Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Akhisar İlçesine bağlı Seyitahmet Mahallesi 641 Sokak No:12 de bulunan apartman 26.04.2020 tarihi itibariyle; koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 26.04.2020 tarihli ve 2020/53 sayılı kararı ile geçici süreyle karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.