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Son dakika: Ankara'da hareketli dakikalar! 2 çocuğunu rehin aldı

Son dakika haberine göre Başkent'in Çankaya ilçesinde kavga ettiği eşinin eve dönmesi için iki çocuğunu silahla rehin alan adam ikna yoluyla gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2020
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ANKARA'DA HAREKETLİ DAKİKALAR! 2 ÇOCUĞUNU REHİN ALDI

Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi'nde yaşayan F.S. ile eşi A.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmada şiddete uğradığı belirtilen A.S. evi terk etti.

Eşinin geri dönmesi için iki çocuğunu silahla rehin alan baba R.S'nin evinin penceresinden "Eşim gelmezse vururum" diyerek bağırması üzerine komşular polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın etrafını şeritle kapattı.



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