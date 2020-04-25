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ABD’nin Minneapolis kentinde Ramazan boyunca 5 vakit ezan okunacak

'nin  eyaletine bağlı kentinde ilk kez hoparlörden okunmaya başladı. Şehir yönetimiyle  cemaatin üyeleri arasında yapılan ortaklık sonucunda, Minneapolis'in Cedar-Riverside semtinde perşembe akşamından itibaren ezan sesleri yükselmeye başladı. Ezan okunması,  boyunca günde 5 vakit devam edeceği belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
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ABD’DE EZAN SESLERİ! 5 VAKİT OKUNACAK

'nin eyaletine bağlı kentinde ilk kez hoparlörden okunmaya başladı. Amerikan basınında çıkan haberlere göre, şehir yönetimiyle cemaatin üyeleri arasında yapılan ortaklık sonucunda, Minneapolis'in Cedar-Riverside semtinde perşembe akşamından itibaren ezan sesleri yükselmeye başladı.

ABD’nin Minneapolis kentinde Ramazan boyunca 5 vakit ezan okunacak ABD’NİN MİNNEAPOLİS KENTİNDE RAMAZAN BOYUNCA 5 VAKİT EZAN OKUNACAK

RAMAZAN AYI BOYUNCA 5 VAKİT

Ezanın semtte Dar el 'nden hoparlörden okunması uygulamasının, boyunca günde 5 vakit devam edeceği belirtildi. Minneapolis'de de ABD'nin diğer birçok şehrinde olduğu gibi yeni tip (Kovid-19) salgınına karşı sıkı tecrit önlemleri uygulanıyor.

Ezanın hoparlörden okunmasının, ramazan ayı boyunca, koronavirüs önlemleri nedeniyle iftar ve sahur etkinliklerine, teravihlere ve diğer toplantılara katılamayacak Müslümanları manen rahatlatması ümit ediliyor. Uygulama, Korku ve tecrit döneminde şehirdeki Müslümanlar tarafından sevinçle karşılandı.

"KORKU VE TECRİT DÖNEMİNDE…"

Dar el Hicre Camisi'nin imamı Şerif Muhammed, tüm dünyada Müslümanların ezan çağrısıyla büyük ferahlık hissettiğini belirterek "Korku ve tecrit döneminde, Müslüman topluluklar, Minnesota'da tüm farklılıklarını seven ve onurlandıran bir şehrin avantajından faydalanacaklar." dedi.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de ezanın her gün hoparlörden okunmasının, ramazan ayında şehrin sakinlerinin içini bir nebze de olsa rahatlatacağını söyledi.

"RAHATLAMA VE DAYANIŞMAYI SAĞLAR"

Frey açıklamasında, "Fiziksel mesafenin birbirimizden ayrı dua etmemizi gerektirdiği bir dönemde, liderler birliktelik hissini yaratmakla mesuldürler. Ezan, her ikisi de kriz zamanında elzem olan rahatlama ve dayanışmayı sağlar." ifadesini kullandı.

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