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Denizli’de gürültü yaptığı için şikayet ettiği üst komşusu tarafından bıçaklandı

’de, saat 16.00 sıralarında, Adalet Mahallesi Tuna Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanda ile gürültü yaptığı için şikayet ettiği üst komşusu İrfan M. arasında çıkan tartışma, aile fertlerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada Avşar, bacağından bıçaklanarak yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
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GÜRÜLTÜ KAVGASINDA KAN AKTI!

Apartmanın 3'üncü katında oturan , iddiaya göre, üst katındaki İrfan M. (38) ve ailesinin gürültü yaptığını söyleyip, şikayet etti. Bunun üzerine İrfan M. ile Muhittin Avşar arasında tartışma çıktı.

KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Diğer aile ferlerinin de karışmasıyla tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Arbedede İrfan M., Avşar'ı sol bacağının 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Diğer komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Avşar, Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Tedaviye alınan Muhittin Avşar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Avşar'ın kalp hastası annesi de olay yerinde fenalık geçirip .İrfan M. ise polis ekiplerince .

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