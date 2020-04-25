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Son dakika: Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 13.48'de Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
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AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!

Akdenız'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.16'da Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesine 75 kilometre uzaklıkta 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, yerin 37 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy yaptığı açıklamada, depremin ilçeden uzakta ve derinde meydana geldiğini belirterek, "Depremle ilgili ilçemizde herhangi bir olumsuzluk yoktur" ifadesini kullandı.


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