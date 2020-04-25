Sivas’ta muhteşem görüntü! Bayrağı öpmek için herkesin gitmesini bekledi
Sivas’ın Divriği ilçesinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir vatandaşın çevresindekilerin uzaklaşmasını bekledikten sonra duvarda asılı olan Türk bayrağını öpmesi dikkat çekti.
Sivas'ın Divriği ilçesi Tepe Mahallesi Nuri Demirağ caddesinde esnaflık yapan vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak amacıyla iş yerlerini Türk bayraklarıyla süsledi.
BAYRAĞI ÖPTÜ
Nuri Demirağ Caddesi üzerinde bulunan Murat Şahbudak'a ait iş yerine alışveriş yapmak için gelen 56 yaşındaki Ali İhsan Durak, iş yerinin duvarında asılı Türk bayrağını öptü.
MASKESİNİ ÇIKARIYOR
Yaşlı adamın duvarda asılı Türk bayrağını öptüğünü fark eden Şahbudak, güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde Durak'ın iş yerine gireceği esnada Türk bayrağını fark ettiği ve çevresini kontrol ettikten sonra maskesini çıkararak Türk bayrağını öptüğü görülüyor.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi odağı olurken vatandaşlar tarafından defalarca paylaşıldı.
"KENDİSİNE VATAN VE BAYRAK SEVGİSİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ"
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak amacıyla iş yerlerini bayraklandırdıklarını belirten Şahbudak, "Burada Ali baba diye hitap ettiğimiz Ali ağabeyimiz dükkana geldi. Sürekli müşterimdir kendisi. Girişte bayrağı öptüğünü fark ettim. Bunun üzerine güvenlik kamerasından alıp sosyal medyaya yükledim. Sosyal medyada da bayağı bir ilgi odağı oldu. Kendisine vatan ve bayrak sevgisinden dolayı teşekkür ederiz "dedi.
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