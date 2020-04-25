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İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı! Türkiye zor zamanda 54 ülkeye yardım elini uzattı

İletişim Başkanı , dünya genelinde 54 ülkeye test kiti, eldiven ve maske gibi tıbbi malzeme gönderen 'nin bu zorlu zamanda insani sorumlulukla birçok ülkeye ve müttefikine destek olduğunu ifade etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
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ÇOK MERAK EDİLİYORDU! TÜRKİYE KAÇ ÜLKEYE YARDIM ETTİ?

İletişim Başkanı , Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, 'nin gerekli bütün tıbbi malzemelerin üretilmesi için ortaya koyduğu seferberliğin meyvelerini verdiğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞINA VURGU YAPTI

"Sahra" adlı milli solunum cihazının seri üretimine çok yakında başlanacağını aktaran Altun, Türkiye'nin dışarıdan tıbbi malzeme tedarik etme ihtiyacı duymamasını sağlamakta kararlı olduklarını vurguladı. Altun, şunları kaydetti:

54 ÜLKEYE YARDIM ELİ

"Dünya genelinde 54 ülkeye test kiti, eldiven ve maske gibi tıbbi malzeme gönderdik. Türkiye bu zorlu zamanda insani sorumlulukla birçok ülkeye ve müttefikine destek oluyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN GÖRÜŞMELERİ

Cumhurbaşkanımız , Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir yandan tek tek ülkelere yardım etme girişimlerine bir yandan da ortak bir müdahale oluşturulmasına yönelik küresel girişimlere öncülük ediyor. Sayın diplomasisi kapsamında yaptığı son görüşmelerden bazıları Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile gerçekleşti. Görüşmelerde mevcut kriz ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ele alındı."

TÜM VATANDAŞLARA 1 GB İNTERNET

Altun, 176 milyon liralık ilave bir yardım paketiyle vatandaşlara ramazan ayında da destek olmaya devam edeceklerini belirterek, bütün vatandaşlara, sevdikleriyle görüşebilmeleri için ilave 1 GB tanınacağını bildirdi.

Dünyadaki bütün Müslümanlara güvenli, sağlıklı ve mutlu bir ramazan dileyen Altun, "Dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimiz bilmelidir ki Türkiye her zaman onların yanındadır. Ramazan ayının sonu itibarıyla normalleşme sürecine girmeyi planlarken, Ramazan Bayramı'nı daha iyileşmiş ve sağlıklı bir dünyada kutlamayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

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