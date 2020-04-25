İstanbul'da hareketli dakikalar! Raylara oturup 'çantamda bomba var' dedi

Yenimahalle durağı yakınlarında raylara oturan bir kişi sırt çantasında bomba olduğunu söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin bu kişiyi ikna çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

İşte olay yerinden gelen ilk görüntüler:



