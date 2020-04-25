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İstanbul'da hareketli dakikalar! Raylara oturup 'çantamda bomba var' dedi

Son dakika haberine göre: 'de raylarına oturarak sırt çantasında olduğunu söyleyen kişi hareketliliğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
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İSTANBUL'DA HAREKETLİ DAKİKALAR! RAYLARA OTURUP 'ÇANTAMDA BOMBA VAR' DEDİ

Yenimahalle durağı yakınlarında raylara oturan bir kişi sırt çantasında olduğunu söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin bu kişiyi ikna çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

İşte olay yerinden gelen ilk görüntüler:


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