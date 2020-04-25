Sakarya'da denetimlerde 118 kişiye ceza yazıldı
Sakarya'da 4 günlük sokağa çıkma yasağında polis ekipleri denetimlerde bulundu. Sokağa çıkma yasağında 2 günde 118 kişiye idari para cezası kesildi.
Vatandaşların büyük bölümü sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ederken, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehrin giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında araçlar durdurularak kontrol edildi. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilerle ilgili işlem yapıldı. 2 günde yapılan denetimlerde 118 kişiye idari para cezası uygulandı.
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