Antalya’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan iki genç ceza yememek için ortalığı birbirine kattı
Antalya’da sokağa kısıtlamasında otomobilleriyle dışarı çıkan ve ceza yememek için polisin ‘dur’ ihtarına uymayan iki genç kaçamadı. Şehirlerarası yolda ters yöne giren iki genç, kovalamaca sonucu yakalandı. İki genç hem gözaltına alındı hem de para ceza yedi. Büyük korku yaşayan Ali Uysal isimli genç, "Dedim o kadar arkadaşıma yapma diye, onu götürün. Değer mi abi değer mi, kaçma yapma diyorum. El frenini çekmeye çalıştım olmadı." ifadelerini kullandı.
Edinilen bilgiye göre, yeni tip Korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, Ali Uysal ve Alihan Yüksel 07 NEV 55 plakalı otomobille dışarı çıktı. Serik'teki uygulama noktalarında polisin 'dur' ihtarın uymayan gençler kent merkezine doğru yöneldi.
POLİSTEN KAÇTILAR
Aksu'daki polislerinde ihtarına uymayan iki genç, otomobili Isparta yoluna doğru sürdü. Polisleri peşine takan gençler, Kurşunlu Şelalesi'ne doğru yöneldi. Şelale yolundan geri dönen gençler son sürat ters yönde havalimanı yönüne doğru ilerlemeye başladı.
POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Bir süre ters yönde ilerleyen aracı ekipler kovalamaca sonucu yakaladı. Araçtan indirilen Ali Uysal ve Alihan Yüksel, yere yatırılıp ters kelepçelendi. Araçta ve gençlerin üzerilerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Gözaltına alınan gençlerden Alihan Yüksel ekip aracıyla polis merkezine götürüldü. Ekipler, Ali Uysal'ı da yanına alarak otomobili polis merkezindeki otoparka çekti.
"CEZA YİYİP İŞİMİZE BAKACAKTIK"
Büyük korku yaşayan Ali Uysal," Dedim o kadar arkadaşıma yapma diye, onu götürün. Değer mi abi değer mi, kaçma yapma diyorum. El frenini çekmeye çalıştım olmadı. Ne olacaktı 3 bin lirayı yiyip gidip işimize bakacaktık. Serik'te de ceza yemeyelim diye durmadık" dedi.
PARA CEZASI KESİLDİ
İki gence, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer liranın yanı sıra, dur ihtarına uymama, polise mukavemet, ters yönde gitmek ve diğer konulardan yaklaşık kişi başı 10 bin liraya yakın cezai işlem uygulanacağı belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- ABD’de ezan sesleri! 5 vakit okunacak
- Sosyal mesafeli pide kuyruğu! Havadan görüntülendi
- Genç kadın güpegündüz sokak ortasında şoku yaşandı
- Almanya'da ilk kez ezan hoparlörden okundu
- Ankara'da hareketli dakikalar! 2 çocuğunu rehin aldı
- Öğrencilere "kızak şenliği" sözü verdi
- Gürültü kavgasında kan aktı!
- Yasaklara uymayanlara ceza yağdı
- O mahallede karantina sona erdi
- Tarih verildi! AVM'ler açılıyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de salı günü hangi ürünler olacak? İşte indirim listesi...
- Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL destek kredisi şartları neler?
- Tarih açıklandı! AVM'ler ne zaman açılıyor? Alışveriş Merkezleri Mayıs'ta açılacak mı?
- Son dakika: İl dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav ne zaman son?
- Milli Savunma Bakanlığı son dakika! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi?
- 0,49 faizli destek kredisi! 10.000 TL 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ekranı! 36 ay taksit ödemesi kaç para?
- Son dakika: Okullar ne zamana kadar tatil? 4 Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yaz tatili iptal mi edildi?
- Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Yumurtalı Ramazan pidesi malzemeleri ve tarifi! İşte evde pide yapılışı...
- Üreticilere müjde! Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2019 1. dönem buzağı destekleri ne zaman ödenecek?
- 3. faz 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet pandemi sosyal destek sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Diyanet: Oruca en geç ne zaman niyet edilir? Niyet nasıl edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu?