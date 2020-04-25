25 Nisan 2020, Cumartesi
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Antalya’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan iki genç ceza yememek için ortalığı birbirine kattı

’da sokağa kısıtlamasında otomobilleriyle dışarı çıkan ve ceza yememek için polisin ‘dur’ ihtarına uymayan iki genç kaçamadı. Şehirlerarası yolda ters yöne giren iki genç, kovalamaca sonucu yakalandı. İki genç hem gözaltına alındı hem de para ceza yedi. Büyük korku yaşayan isimli genç, "Dedim o kadar arkadaşıma yapma diye, onu götürün. Değer mi abi değer mi, kaçma yapma diyorum. El frenini çekmeye çalıştım olmadı." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
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ARKADAŞINA İSYAN ETTİ: DEĞER Mİ ABİ DEĞER Mİ?

Edinilen bilgiye göre, yeni tip virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, ve 07 NEV 55 plakalı otomobille dışarı çıktı. Serik'teki uygulama noktalarında polisin 'dur' ihtarın uymayan gençler kent merkezine doğru yöneldi.

Antalya’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan İki genç ceza yememek için ortalığı birbirine kattı ANTALYA’DA POLİSİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYAN İKİ GENÇ CEZA YEMEMEK İÇİN ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

POLİSTEN KAÇTILAR

Aksu'daki polislerinde ihtarına uymayan iki genç, otomobili yoluna doğru sürdü. Polisleri peşine takan gençler, Kurşunlu Şelalesi'ne doğru yöneldi. Şelale yolundan geri dönen gençler son sürat ters yönde havalimanı yönüne doğru ilerlemeye başladı.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Bir süre ters yönde ilerleyen aracı ekipler kovalamaca sonucu yakaladı. Araçtan indirilen Ali Uysal ve Alihan Yüksel, yere yatırılıp ters kelepçelendi. Araçta ve gençlerin üzerilerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Gözaltına alınan gençlerden Alihan Yüksel ekip aracıyla polis merkezine götürüldü. Ekipler, Ali Uysal'ı da yanına alarak otomobili polis merkezindeki otoparka çekti.



"CEZA YİYİP İŞİMİZE BAKACAKTIK"

Büyük korku yaşayan Ali Uysal," Dedim o kadar arkadaşıma yapma diye, onu götürün. Değer mi abi değer mi, kaçma yapma diyorum. El frenini çekmeye çalıştım olmadı. Ne olacaktı 3 bin lirayı yiyip gidip işimize bakacaktık. Serik'te de ceza yemeyelim diye durmadık" dedi.

PARA CEZASI KESİLDİ

İki gence, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer liranın yanı sıra, dur ihtarına uymama, polise mukavemet, ters yönde gitmek ve diğer konulardan yaklaşık kişi başı 10 bin liraya yakın cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

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