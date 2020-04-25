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Uşak'ta kan donduran cinayet! Babasını baltayla öldürdü, ormana gömdü! 4 gün sonra...

'ta, Ali K. (24), tartıştığı babası Ahmet K.'yı (43) baltayla öldürüp, cesedini ormanlık alana gömdü. Olaydan 4 gün sonra jandarmaya giderek, cinayeti itiraf eden Ali K.'nın gösterdiği yerde baba Ahmet K.'nın cesedi bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2020
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KAN DONDURAN CİNAYET! 4 GÜN SONRA...

Olay, 20 Nisan günü, Banaz ilçesine bağlı Bağkonak köyünde yaşandı.

Ali K. ile babası Ahmet K. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken Ali K., babasını başına ve sırtına baltayla vurarak öldürdü. Cesedini de Yeşilyurt Köyü İbikli mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda gömdü.


Ali K., dün akşam, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, 4 gün önce babasını öldürdüğünü ve cesedini gömdüğünü söyleyerek, teslim oldu. Jandarma ekipleri, Ali K.'nın gösterdiği yerde yaptığı kazıyla Ahmet K.'nın cesedini buldu. Ceset, Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

İfadesinde sırasında annesinin evde olmadığını söyleyen Ali K.'nın jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Jandarmanın, soruşturması sürüyor.

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