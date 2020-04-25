Kastamonu'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı kişi 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Rıfat Davuş idaresindeki otomobil, Kastamonu-Araç kara yolu Kırışoğlu köyü mevkisinde devrildi.
HAYATA VEDA ETTİ
Kazada sürücü Rıfat Davuş olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Meliha Davuş ise yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Davuş, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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