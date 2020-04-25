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Kastamonu'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı kişi ekiplerince kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2020
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idaresindeki otomobil, -Araç kara yolu Kırışoğlu köyü mevkisinde devrildi.

HAYATA VEDA ETTİ

Kazada sürücü Rıfat Davuş olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Meliha Davuş ise yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Davuş, ekiplerince kaldırıldı.

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