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AVM'ler, Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı uygun görürse 11 Mayıs'ta kademeli olarak açılacak!

ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. , 'lerin açılması yönünde kendilerine Hazine ve Maliye Bakanı  tarafından baskı yapıldığına dair haberlerin gerçek dışı olduğunu ifade etti. Hukuki yollara başvuracaklarını ifade eden Hüseyin Altaş, AVM'lerin ve İçişleri Bakanlığı'nın da uygun görmesi halinde 'ta kademeli olarak açılmaya başlayacağını ifade etti.

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Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
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TARİH VERİLDİ! AVM'LER AÇILIYOR

ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) Başkanı Prof. Dr. , " Yardımcımız Nureddin Nebati ile yaptığımız istişaremizle ilgili bir medya kuruluşuna görüş verdim. Yapılan haberlerde Sayın Bakanımız 'ın da adını vererek ''lerin açılması için baskı yapılıyor' gibi bir algı oluşturuldu. Sayın 'ın AVM'lerin açılması yönünde baskı yaptığına dönük haberler gerçeği yansıtmıyor. Gerekli hukuki yollara başvuracağız." dedi.

Altaş, yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile 7/24 sektörün sorunlarıyla ilgili iletişimde olduklarını belirtti.

AVM'ler yeniden açılıyor!  Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş tarih verdi AVM'LER YENİDEN AÇILIYOR!  ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE YATIRIMCILARI DERNEĞİ BAŞKANI HÜSEYİN ALTAŞ TARİH VERDİ

"BÜTÜN DERTLERİMİZLE İLGİLENEN İNSANLARA BU ŞEKİLDE YAKIŞTIRMA YAPILMASI ÜZÜCÜ"

Kısa süre önce Bakan Yardımcısı Nebati ile görüştüklerini ve bu istişareyle ilgili bir medya kuruluşuna görüş verdiğini ifade eden Altaş, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanla, 'hayatın normalleşmeye geçişi için kamu ile beraber AVM'lerle ilgili nasıl bir geçiş planlanmalı ki süreç halk sağlığı açısından doğru yönetilsin' diye konuştuk. Bu istişareler sırasında salgınla mücadelede alınan mesafe ve olumlu gelişmeler doğrultusunda '4 Mayıs veya 'ta kademeli olarak, onay verirse, perakendecilerden ciddi talep gelirse, kamunun da onayıyla açılabiliriz, ticari hayatı başlatabiliriz' dedik. Yapılan haberlerde, Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın da adını vererek, 'AVM'lerin açılması için baskı yapılıyor' gibi bir algı oluşturuldu. Sürekli kamuda muhatap bulabildiğimiz, bütün dertlerimizle ilgilenen, her aradığımızda karşımızda gördüğümüz, sorunlarımızı çözmeye çalışan insanlara bu şekilde yakıştırma yapılması üzücü. Sayın Berat Albayrak'ın AVM'lerin açılması yönünde baskı yaptığına dönük haberler gerçeği yansıtmıyor. Gerekli hukuki yollara başvuracağız."

Son dakika: 8 Mayıs'ta AVM'ler açılacak mı? Alışveriş Merkezleri ne zaman açılacak? SON DAKİKA: 8 MAYIS'TA AVM'LER AÇILACAK MI? ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

"11 MAYIS'TA İTİBAREN KADEMELİ OLARAK AÇILABİLİR"

Hüseyin Altaş, hayatı normale döndürebilmek için kamu tarafıyla sık sık görüş alışverişi yaptıklarını aktararak, "Bilim Kurulumuz onay verirse, perakendeciler de talepte bulunursa 11 Mayıs'tan itibaren AVM'lerin kademeli olarak açılabileceğini söylüyoruz. Sinema, berber, çocuk oyun alanları İçişleri Bakanlığı'nca kapatıldı. Yine açılması için İçişleri Bakanlığı'mızın onayı gerekiyor. Kademeli derken, bu kısmın dışındaki alanların açılabileceğini ifade ediyoruz." diye konuştu.

"MASKELERİN DEVLET TARAFINDAN TEMİN EDİLMESİNİ DE SAĞLAMAYI DÜŞÜNÜYORLAR"

AVM'leri, ateş kontrolleri, girişte maske dağıtılması, dezenfeksiyon gibi önlemleri alarak açmayı planladıklarını vurgulayan Altaş, "Ayrıca maske konusunda da Nureddin Nebati Bey çok ciddi katkıda bulundu. Maskelerin devlet tarafından temin edilmesini de sağlamayı düşünüyorlar." dedi.

Altaş, 'de 436 AVM'nin bulunduğunu anımsatarak, bunlar arasında 80'inin kapatma kararı almadığını söyledi. Kapatma kararı almayan AVM'lerin aslında fiili olarak kapalı olduğunu belirten Altaş, "Çünkü perakendeciler çalışmıyor. Şu anda AVM'lerin tamamı kapalı diyebiliriz." dedi.

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