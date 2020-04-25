ABD’de evlenen sağlık çalışanları, konukların resimlerini banklara yapıştırdı
Koronavirüs salgının merkezi haline gelen ABD’de, acil servis çalışanları kilisede yapılan tören ile evlendi. Ancak bu düğünü diğerlerinden farklı kılansa davetlilerin fotoğraflarının banklara yapıştırılması oldu.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs(Covid-19) salgını yaşam tarzlarını değiştirmeye devam ediyor Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ve kayıp veren ülkelerden biri olan ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan, koronavirüs hastalarını tedavi eden Acil Servis (ER) çalışanları Clare (25) ve Mel (35) Keefer zorunlu sosyal izolasyon sebebiyle 'Our Lady of Mount Carmel Kilisesi'nde yapılan küçük bir tören ile evlendi.
AİLE FERTLERİNDEN GELEN SÜRPRİZ ŞAŞIRTTI
St. Francesville kasabasında bulunan 'Our Lady of Mount Carmel Kilisesi'nde evlenen çifte, konuklarının fotoğraflarını kilise banklarına yapıştıran aile fertleri sürpriz yaptı. Tören sırasında bankları fark edip şaşırdıklarını ve fotoğraflara bakmak için etrafta dolaştıklarını söyleyen damat Mel, "Harika bir sürpriz oldu. Bizim için çok şey ifade ediyordu, oldukça çılgındı. Çok sayıda insan bizimle birlikte olmak istedi ve onları hissetmek için fotoğraflara dokunduk" dedi.
İŞE GERİ DÖNECEKLER
Kalabalık bir aileye sahip olan çift, yaklaşık yüz misafir ağırlamayı planlarken, koronavirüs nedeniyle anne ve babalarla düğünü gerçekleşti. Töreni sosyal medyada canlı yayınlayan çift, pasta kestikten sonra ilk danslarını yaparken aile fertleri sosyal mesafeye uygun bir şekilde izledi. Jamaika'da balayına gitmeyi planlayan çift salgın nedeniyle koronavirüs hastalarını tedavi etmek için işe geri döneceklerini belirtti.
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