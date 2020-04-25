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Araştırma sonuçları belli oldu! Evde maske yapımında pamuk, ipek ve şifon en etkili kumaşlar

'de yapılan , evde yapılması durumunda koronavirüse karşı en etkili koruma sağlayan kumaşların pamuk, olduğunu gösterdi. Ekibin çalışma sırasında ve cerrahi maskeleri de kıyaslama yapmak için testten geçirdiği belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
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İŞTE ARAŞTIRMA SONUCU! KORONAYA KARŞI EN ETKİLİSİ...

Chicago Tribune'ın haberine göre, Profesör Supratik Guha ve Argonne Ulusal Laboratuvarı'nda görevli meslektaşları, -19'a karşı en iyi korumayı sağlayan kumaşları tespit etmek amacıyla evlerde kullanılan 15'den fazla türü inceledi.

FİLTRELEME ÖZELLİKLERİNİ TESPİT ETMEYE ODAKLANDI

Guha ve ekibi çalışmada kumaş türlerinin, Kovid-19 ve diğer solunum yolu rahatsızlıklarına yol açan çok küçük damlacıklara karşı filtreleme özelliklerini tespit etmeye odaklandı.

SIK DOKUNMUŞ PAMUĞUN İPEK, ŞİFON…

Araştırmada pamuk, ipek ve şifonun Kovid-19'a karşı evde yapımında kullanılabilecek en etkili kumaşlar olduğu, sentetik ipek ve satenin çok fazla koruma sağlamadığı, sık dokunmuş pamuğun ipek, şifon ya da pazenle kombine edilmesinin ise çok daha iyi bir filtreleme imkanı sağladığı görüldü.

KIYASLAMA YAPILDI

Ekibin çalışma sırasında ve cerrahi maskeleri de kıyaslama yapmak için testten geçirdiği belirtildi.

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