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Hangisi bir prenslik değildir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (25 Nisan)

Hangisi bir prenslik değildir? Kim Olmak İster 25 Nisan 2020 tarihli yeni bölümünde Hangisi bir prenslik değildir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
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HANGİSİ BİR PRENSLİK DEĞİLDİR? KİM MİLYONER OLMAK İSTER SON BÖLÜM 25 NİSAN

Hangisi bir prenslik değildir? Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Hangisi bir prenslik değildir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Hangisi bir prenslik değildir? sorusunun yanıtı burada! Peki, Hangisi bir prenslik değildir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: Andorra

B: Lihtenştayn

C: Monako

D: San Marino

CEVAP: D: San Marino

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