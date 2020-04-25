Hangisi bir prenslik değildir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (25 Nisan)
Hangisi bir prenslik değildir? Kim Milyoner Olmak İster 25 Nisan 2020 tarihli yeni bölümünde Hangisi bir prenslik değildir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...
Hangisi bir prenslik değildir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Hangisi bir prenslik değildir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Hangisi bir prenslik değildir? sorusunun yanıtı burada! Peki, Hangisi bir prenslik değildir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...
A: Andorra
B: Lihtenştayn
C: Monako
D: San Marino
CEVAP: D: San Marino
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