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Haberler Galeri Son dakika: 8 Mayıs'ta AVM'ler açılacak mı? Alışveriş Merkezleri ne zaman açılacak?

Son dakika: 8 Mayıs'ta AVM'ler açılacak mı? Alışveriş Merkezleri ne zaman açılacak?

Son dakika haberi... AVM'ler ne zaman açılacak? 8 Mayıs'ta AVM'ler açılacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında AVM'ler geçici süreliğine kapatılmıştı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Ataş tarafından AVM'lerin açılacağı tarih ile ilgili açıklama geldi. Peki, 8 Mayıs'ta AVM'ler açılacak mı? Alışveriş Merkezleri ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 14:32
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Son dakika: 8 Mayıs'ta AVM'ler açılacak mı? Alışveriş Merkezleri ne zaman açılacak?

Son dakika... AVM'ler ne zaman açılacak? 8 Mayıs'ta AVM'ler açılacak mı? Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında kapılarını kapatan AVM'lerin hangi tarihte açılacağına yönelik merak edilen sorulara yanıt verdi.Bu gelişmelerin ardından AVM'lerin ne zaman açılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 8 Mayıs'ta AVM'ler açılacak mı? Alışveriş Merkezleri ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

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Son dakika: 8 Mayıs'ta AVM'ler açılacak mı? Alışveriş Merkezleri ne zaman açılacak?

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan AVM'ler 8-15 Mayıs arasında kademeli şekilde açılmak için hazırlık yapıyor.

Milliyet'in haberine göre, Türkiye'de koronavirüs salgınıyla birlikte mart ayının ikinci yarısından itibaren kapılarını kapatmaya başlayan alışveriş merkezleri (AVM) kontrollü olarak açılmak için hazırlık yapıyor.

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Son dakika: 8 Mayıs'ta AVM'ler açılacak mı? Alışveriş Merkezleri ne zaman açılacak?

AVM'ler, 8 - 15 Mayıs tarihleri arasında kademeli olarak açılacak. Türkiye'deki 436 AVM'nin çoğu, içlerinde yer alan market ve eczaneler hariç 1 aydan uzun süredir kapalı durumda.

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Son dakika: 8 Mayıs'ta AVM'ler açılacak mı? Alışveriş Merkezleri ne zaman açılacak?

SIKI KONTROLLER UYGULANACAK
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, AVM'leri 8 - 15 Mayıs arasında kontrollü olarak açmaya hazırlandıklarını belirterek, "İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkeler kademeli olarak alışveriş merkezlerini açtı. Burada amaç gelir beklemek değil. Hayatın yavaş yavaş normale döndürülmesini sağlamak" dedi.

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Son dakika: 8 Mayıs'ta AVM'ler açılacak mı? Alışveriş Merkezleri ne zaman açılacak?

Türkiye'de de sinema, gastronomi ve çocuk oyun alanlarını daha ileri tarihe bırakıp normal alanları açmayı planladıklarını açıklayan Altaş, şöyle devam etti: