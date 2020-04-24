Son dakika: 8 Mayıs'ta AVM'ler açılacak mı? Alışveriş Merkezleri ne zaman açılacak?

Son dakika haberi... AVM'ler ne zaman açılacak? 8 Mayıs'ta AVM'ler açılacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında AVM'ler geçici süreliğine kapatılmıştı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Ataş tarafından AVM'lerin açılacağı tarih ile ilgili açıklama geldi. Peki, 8 Mayıs'ta AVM'ler açılacak mı? Alışveriş Merkezleri ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...