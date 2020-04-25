ABD’nin Minneapolis kentinde Ramazan boyunca 5 vakit ezan okunacak

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ezan ilk kez hoparlörden okunmaya başladı. Şehir yönetimiyle Müslüman cemaatin üyeleri arasında yapılan ortaklık sonucunda, Minneapolis'in Cedar-Riverside semtinde perşembe akşamından itibaren ezan sesleri yükselmeye başladı. Ezan okunması, Ramazan ayı boyunca günde 5 vakit devam edeceği belirtildi.