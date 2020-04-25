25 Nisan 2020, Cumartesi
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ABD’de koronavirüs nedeniyle 52 bin kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ’de salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 52 bini geçti. Son 24 saatte ülke genelinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 39 bin 49 artarak 925 bin 758'e dayandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
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ABD DİZ ÇÖKTÜ! KORKUNÇ RAKAM...

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle 'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 1,974 artarak 52 bin 217'ye yükseldi.

VAKA SAYISI 1 MİLYONA YAKLAŞTI

Son 24 saatte ülke genelinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 39 bin 49 artarak 925 bin 758'e dayandı.

TRUMP: DÜŞÜŞ VAR

ABD Başkanı , ABD'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerindeki pozitif sonuç oranının son 1 haftada yüzde 38'den yüzde 28'e düştüğünü açıkladı.

TÜRKLER YURDA DÖNÜYOR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uçuşlar durdurulunca yurda dönemeyen ABD'deki Türk vatandaşları, Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarının () özel seferiyle 'ye hareket etti.

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