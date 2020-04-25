23 gün yoğun bakımda yatan ve coronavirüsü yenen doktor yaşadıklarını anlattı: 6 dakika kalbim durdu...
Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Selçuk Köse, yoğun bakımdaki tedavisi sırasında 6 dakika boyunca kalbinin durduğunu söyledi. Selçuk Köse, "Yoğun tedavilerle 23 gün uyutulmuşum. Koronavirüs tedavisinde kullanılan ‘Favipiravir’in ilk uygulandığı hastalardanım. Bu arada yoğun bakımdayken altı dakika kalbim durmuş. Virüs başka organlara tutulunca bakanlık izniyle kök hücre tedavisi uygulanmış. Şu an yeniden doğmuş gibiyim yürümeyi yemek yemeyi yeniden öğrendim." dedi.
Korona virüsle 36 gün savaş veren göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Selçuk Köse, "6 dakika kalbim durmuş. 23 gün sonra uyandım yeniden doğmuş gibiyim, yürümeyi ve yemek yemeyi yeniden öğrendim" diye konuştu.
"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM"
Korona virüse yakalanan ve 36 gün süren tedavisinin ardından taburcu olan göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Selçuk Köse, Milliyet'e konuştu: "Beni 23 gün uyutmuşlar, yoğun bakımdayken altı dakika kalbim durmuş. Virüs başka organlara tutulunca bakanlık izniyle kök hücre tedavisi uygulanmış. Şu an yeniden doğmuş gibiyim. Yürümeyi yemek yemeyi yeniden öğrendim. Hayata tutunmaya çalışıyorum."
"MART AYININ ORTASINDA VİRÜSÜ KAPTI"
Milliyet'in haberine göre; koronavirüse yakalananlara yardım eli uzatırken hastalanan sağlık çalışanından biri, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi uzmanlarından Dr. Selçuk Köse. 30 yıllık göğüs cerrahisi uzmanı Op. Dr. Selçuk Köse, yardım eli uzattığı hastalardan Mart ayının ortasında virüsü kaptı. 22 Mart'ta çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Durumu kötüleşen ve nefes alması zorlaşan doktorun yoğun bakıma alınmasına karar verildi. 23 gün uyutulan Köse, 36 gün süren tedavisinin ardından taburcu oldu.
"HEP BİRLİKTE YENECEĞİZ"
Tedavi sürecinde kendisiyle ilgilenen sağlık personeline büyük minnet duyduğunu belirten Dr. Selçuk Köse, şunları söyledi:
"Yedi yıldır Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göğüs cerrahi uzmanı olarak çalışıyorum. Mart ayının ikinci yarısında başlayan halsizlik ve yüksek ateş şikayetlerim oldu. Evde bir süre dinlenmeme rağmen şikayetlerim geçmediği gibi üzerine nefesim de daraldı. Hastanemde yapılan tetkikler sonucunda Kovid-19 testi pozitif çıkınca hemen hastaneye yatırıldım. Nefesimdeki zorlanmanın artması ve akciğerlerimde virüsün yoğun tutulumu sonucu uyutularak solunum cihazına bağlanmışım. Yoğun tedavilerle 23 gün uyutulmuşum. Koronavirüs tedavisinde kullanılan 'Favipiravir'in ilk uygulandığı hastalardanım. Bu arada yoğun bakımdayken altı dakika kalbim durmuş. Virüs başka organlara tutulunca bakanlık izniyle kök hücre tedavisi uygulanmış. Şu an yeniden doğmuş gibiyim yürümeyi yemek yemeyi yeniden öğrendim. Hayata tutunmaya çalışıyorum. Hastalığım sürecinde başta ailem olmak üzere benim için iyi dilekler dileyen, dua okuyan, durumumu yakından takip eden herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şu an hastalıkla mücadele eden herkese acil şifalar diliyorum. Hep birlikte bu hastalığı da yeneceğiz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Türkiye KKTC’ye ilaç olmaya devam ediyor
- Tavşan yuvası zannettiler ama gerçek farklı çıktı!
- Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır?
- ABD diz çöktü! Korkunç rakam...
- WhatsApp ile ilgili bilinmeyen özellik!
- İstanbul'da sağlıkçıların ulaşım çilesi!
- Oruca en geç ne zaman niyet edilir?
- Tüm dünyanın peşine düştüğü cihaz!
- DHKP-C’den yargıya alçak tehditler!
- Kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladılar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Yumurtalı Ramazan pidesi malzemeleri ve tarifi! İşte evde pide yapılışı...
- Üreticilere müjde! Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2019 1. dönem buzağı destekleri ne zaman ödenecek?
- 3. faz 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet pandemi sosyal destek sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Diyanet: Oruca en geç ne zaman niyet edilir? Niyet nasıl edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu?
- Bugün marketler açık mı? 25-26 Nisan Cumartesi-Pazar markatler çalışıyor mu? A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı?
- 25 Nisan iftara kaç saat kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti kaçta? İşte il il Ramazan imsakiyesi
- BİM 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı gününe BOREL el dezenfektanı damga vuracak
- Dünya koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı ne kadar? 24 Nisan koronodan kaç kişi öldü?
- Milyonlar bekliyor! 1.000 TL sosyal yardım ne zaman sonuçlanır? Pandemi sosyal destek başvuru formu ve şartları
- MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yazın okul var mı?
- Son dakika: 8 Mayıs'ta AVM'ler açılacak mı? Alışveriş Merkezleri ne zaman açılacak?
- Akşam ezanı saat kaçta? 24 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta? Akşam namazı nasıl kılınır?