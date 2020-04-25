Türkiye KKTC’ye ilaç olmaya devam ediyor
Türkiye, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) tıbbi malzeme yardımında bulunmaya devam ediyor. Öte yandan, ülkede son bir haftadır koronavirüs vakasına rastlanmaması üzerine 4 aşamalı plan açıklandı.
Türkiye, koronavirüs (covid-19) ile mücadelede öne çıktı. Türkiye yardım isteyen ülkelere de el uzatmayı sürdürüyor. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile KKTC Sağlık Bakanlığı'na koronavirüs ile mücadelede kullanılmak üzere yüklü miktarda tıbbi malzeme yardımında bulundu. KKTC'ye 13-20 Nisan'a arasında 126 bin cerrahi maske, 30 bin pudrasız vinil eldiven, 18 bin koruyucu maske, 11 bin koruyucu tulum, 10 bin test kiti başta olmak üzere, N95 maske, dezenfektan gibi tıbbı malzemeler gönderildi.
KKTC'DE 4 AŞAMALI KORONAVİRÜS AÇILIM PLANI
Öte yandan, bir haftadır koronavirüs vakasının görülmediği KKTC'de Sağlık Bakanı Ali Pilli salgınla mücadeleye ilişkin 4 aşamalı plana geçeceklerini açıkladı. KKTC Sağlık Bakanı Pilli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, birinci aşamanın , 4 Mayıs'ta ülkedeki bazı yasakların kaldırılması, kademeli olarak yasakların hafifletilmesi ve bazı sektörlerin faaliyete yeniden açılması adımı atılacağını açıkladı. İkinci aşamanın da ilk aşamada açılmayan sektörlerin kademeli açılması olduğuna dikkat çeken Pilli, bazı kamu kurum ve kuruluşların açılması planlandığını açıkladı. Pilli, koronavirüs salgınında istenilen iyileşme sağlanmaya devam ederse üçüncü aşamaya geçileceğini söyledi.
SON AŞAMADA DÜNYAYA AÇILIM VAR
Söz konusu 4 aşamalı planın ardından, geriye kalan riskli sektör, kamu kurum ve kuruluşların yanında, eğitim kuruluşlarının hizmete açılması ve etkinlik, organizasyon ve müsabakalara uygulanan diğer kısıtlamalarının hafifletilmesi ya da kaldırılması adımı atılacak. Koronavirüs salgının ülkede tam olarak bittiği sürecin ardından KKTC'nin dış dünyaya açılması adımı atılacağı ifade edildi.
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