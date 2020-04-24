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İstiklal Marşı'nı okuma için cama çıktı hayatının şokunu yaşadı!

’nin Darıca ilçesinde, 53 yaşındaki Havva Gülmez, ve kutlaması için evinin penceresinden okuduğu sırada maganda kurşunuyla yaralandı. Omzundan yaralanan Gülmez, hastanede tedaviye alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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İSTİKLAL MARŞI'NI OKUMA İÇİN CAMA ÇIKTI HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI!

Darıca Osmangazi Mahallesi Aşuroğlu Caddesi Yavuz Sokak'ta yaşayan Havva Gülmez, ve kutlamaları nedeniyle dün saat 21.00'de, 3'üncü kattaki evinin penceresine çıktı. Gülmez 'nı söylediği sırada nereden geldiği belli olmayan mermiye vuruldu.

Omzundan yaralanan Gülmez, acıyla yer yığılarak, eşi Ethem Gülmez'e vurulduğunu söyledi. Çağrılan ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Havva Gülmez, tedavi altına alındı.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis, Havva Gülmez'i yaralayan kurşunu sıkan kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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