Kolonya ve parfüm koklamak orucu bozar mı? Nihat Hatipoğlu yanıtladı

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların merak ettiği soruları yanıt veriyor. Hatipoğlu, bir vatandaşın "kolonya ve parfüm koklamak orucu bozar mı?" sorusuna kolonya ve ya parfüm koklamanın oruca zarar vermeyeceğini ama çokta koklanmasını tavsiye etmediklerini söyledi.