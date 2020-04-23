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Yurt dışından talep yağıyor! İşte yerli ve milli solunum cihazının başarı hikayesi

'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği solunum cihazının hikayesini anlatan Sanayi ve Varank, yurt dışından taleplerin geldiğini belirterek, "Dünyada bu cihazları üreten 5-6 firmadan bazıları ülkemizle irtibata geçti" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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YURT DIŞINDAN TALEP YAĞIYOR! İŞTE BAŞARI HİKAYESİ

Sanayi ve , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önem kazanan solunum cihazları konusunda çalışma başlattıklarını belirterek, "Biosys ile yerli solunum cihazlarının seri üretiminin nasıl yapılacağıyla ilgili iletişime geçtik. Cihazın iyileştirilmesi ve seri üretimin hızlandırılması için Baykar, gibi milli şirketlerimiz her türlü desteği vermeye başladılar." dedi.

, 14 gün gibi kısa bir sürede seri üretime geçilen yerli yoğun bakım solunum cihazının başarı hikayesini anlattı. 'de virüs daha sınırlara gelmeden tedbirlerin alındığını belirten Varank, bunların en önemli ayaklarından birinin de ülkede ihtiyaç duyulabilecek ürünlerin tedariki olduğunu söyledi.

"BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE BU CİHAZIN GELİŞTİRİLİP ÜRETİLMESİNİ BAŞARMIŞ OLDUK"

Varank, virüsün akciğerlerde tutunması sebebiyle, COVID-19'un tedavisinde yoğun bakım solumun cihazlarının dünyada önem kazandığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz de buradaki ihtiyacı çok önce görerek arkadaşlarımızla bir çalışma başlattık. Ülkemizde ev tipi denilen taşınabilir solunum cihazları üretiliyordu. Ama yoğun bakım solunum cihazları konusunda daha önceden irtibatta olduğumuz Biosys firmamız vardı. Onlarla bu cihazın seri üretiminin nasıl yapılacağıyla ilgili iletişime geçtik. Cihazın iyileştirilmesi ve seri üretimin hızlandırılması için Baykar, ASELSAN gibi milli şirketlerimiz her türlü desteği vermeye başladılar."

Solunum cihazlarının yüzde 100 yerlilik oranına sahip olduğunu dile getiren Varank, seri üretimi de Arçelik'in sıfırdan üretim hattı kurarak gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Varank, yüksek teknoloji gerektiren cihazların üretiminin zorluğuna işaret ederek, "Girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin milli duruşu sayesinde büyük bir özveriyle bu cihazın geliştirilip üretilmesini başarmış olduk." dedi.

YURT DIŞI TALEPLERİ

Cihazın geliştirilmesinde emeği olan paydaşların bu işi ticari kaygılarla yapmadığına dikkati çeken Varank, cihazın bütün haklarının devredildiğini bildirdi.

Varank, cihaza ilişkin yurt dışından gelen taleplere değinerek şöyle konuştu:

"Büyükelçiliklerden bize talepler geliyor. Dünyada bu cihazları üreten 5-6 firmadan bazıları da ülkemizle irtibata geçti. 'Biz talebe yetişemiyoruz, bizim adımıza üretim yapın bize yardımcı olun, beraber üretelim.' taleplerini de alıyoruz. Bu cihazı bizden talep eden ülkelere ihracatını yapabileceğiz. Cihazın, almaya gücü yetmeyen ülkelere gönderilmesi de mümkün."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: 5 bin tane yerli solunum cihazı üretilmiş olacak SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK AÇIKLADI: 5 BİN TANE YERLİ SOLUNUM CİHAZI ÜRETİLMİŞ OLACAK

"5 BİN CİHAZI DA DEVREYE SOKABİLİRİZ"

Türkiye'de 20 bin civarında solunum cihazı bulunduğunu söyleyen Varank, hedeflerinin mayıs sonuna kadar 5 bin cihaz üretmek olduğunu bildirdi.

Varank, mevcut solunum cihazların doluluk oranı düşünüldüğünde yeni üretilecek cihazlara ihtiyaç kalmayabileceğini belirterek, "Ama bu virüsün nasıl gelişeceğini dünya kestiremiyor. Dolayısıyla her şartta hazırlıklarımızı yapmış oluyoruz. İhtiyacımız olursa bu 5 bin cihazı da devreye sokabiliriz." ifadesini kullandı.

"Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonunu tüm Türkiye'nin gündemine sokmaya çalıştıklarının altını çizen Varank, Türkiye'yi sadece teknolojiyi kullanan değil, üreten ülke haline getirmek istediklerini vurguladı.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: Tamamen yerli ve milli mekanik solunum cihazı üretildi SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR AÇIKLADI: TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ MEKANİK SOLUNUM CİHAZI ÜRETİLDİ
Son dakika: MEB, ambulans ve sahra hastaneleri için uzaktan kontrollü solunum cihazı üretti SON DAKİKA: MEB, AMBULANS VE SAHRA HASTANELERİ İÇİN UZAKTAN KONTROLLÜ SOLUNUM CİHAZI ÜRETTİ
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