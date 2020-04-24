Bursa’da jandarmadan kaçan otomobil cephanelik gibi çıktı
Bursa'da sokağa çıkma tedbirleri kapsamında kontrol yapan jandarma, kaçan şüphelilerin peşine düştü. Kovalamaca sonunda yakalanan araçta 2 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirilirken, 3 şüpheliye 11 bin lira idarî para cezası kesildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma tedbirleri kapsamında Osmangazi ilçesi Çağlayan Mahallesinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu otomobil, jandarmanın "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALŞTILAR
Kaçan otomobil, kovalamaca sırasında yaklaşık 500 metre ileride park halinde olan başka bir araca çarptı. Şüpheliler otomobili bırakarak yaya olarak kaçmaya devam etti.
3 KİŞİ YAKALANDI
Bölgeyi ablukaya alan jandarma ekipleri, dere yatağında saklanmaya çalışan Ş.A., M.N. ve K.B.'yi yakaladı.
NELER ELE GEÇİRİLDİ?
Yakalanan 3 şüphelinin üzerinde ve otomobilde yapılan aramalarda 1 adet 7.65 Unique marka tabanca, 5 adet 9 mm tabanca fişeği, 7 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 2 adet şarjör, 2 adet bıçak, 13 gram metamfetamin ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla sorgulanmak üzere karakola götürülen Ş.A., M.N. ve K.B'ye ifadelerinin ardından 11 bin 188 lira idarî para cezası kesildi.
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