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Bursa’da jandarmadan kaçan otomobil cephanelik gibi çıktı

'da sokağa çıkma tedbirleri kapsamında yapan , kaçan şüphelilerin peşine düştü. Kovalamaca sonunda yakalanan araçta 2 ve çok sayıda fişek ele geçirilirken, 3 şüpheliye 11 bin lira idarî para cezası kesildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2020
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KAÇMA SEBEPLERİ BELLİ OLDU! CEPHANELİK ÇIKTI

İl Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma tedbirleri kapsamında Osmangazi ilçesi Çağlayan Mahallesinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu otomobil, jandarmanın "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALŞTILAR

Kaçan otomobil, kovalamaca sırasında yaklaşık 500 metre ileride park halinde olan başka bir araca çarptı. Şüpheliler otomobili bırakarak yaya olarak kaçmaya devam etti.

3 KİŞİ YAKALANDI

Bölgeyi ablukaya alan jandarma ekipleri, dere yatağında saklanmaya çalışan Ş.A., M.N. ve K.B.'yi yakaladı.

NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Yakalanan 3 şüphelinin üzerinde ve otomobilde yapılan aramalarda 1 adet 7.65 Unique marka , 5 adet 9 mm tabanca fişeği, 7 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 2 adet şarjör, 2 adet bıçak, 13 gram metamfetamin ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla sorgulanmak üzere karakola götürülen Ş.A., M.N. ve K.B'ye ifadelerinin ardından 11 bin 188 lira idarî para cezası kesildi.

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