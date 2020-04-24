İstanbul’da başı boş at arabaya büyük hasar verdi! Güvenlik kamerasını izleyince şok yaşadı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde otomobilindeki hasarı gören kişi inşaattan bir şey düştüğünü sandı. Ancak güvenlik kamerası görüntülerini izleyince hayatının şokunu yaşadı. Otomobiline üzerine atlayan bir atın zarar verdiğini gören araç sahibi, " At, resmen aracımızı pert etmiş. Bu zararımı kim karşılayacak" dedi.