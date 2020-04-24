İzmir'de sokağa çıkma yasağı öncesi marketlerde yoğunluk yaşandı! Uzun kuyruklar oluştu
İzmir’de koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında açık olan ve saat 14.00 itibariyle kapanan marketlerde insan yoğunluğu yaşandı. Marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, görevliler sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda vatandaşları uyardı.
İçişleri Bakanlığı'nca yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımlanan genelgede 31 il için 23-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
Genelge kapsamında marketlerin 23 ve 24 Nisan saat 09.00 ile 14.00 arasında açık olacağı açıklandı. Marketlerin kapanmasına dakikalar kala İzmirliler market önlerine akın etti.
SOSYAL MESAFEYE UYMADIKLARI GÖZLENDİ
Vatandaşlar, geride kalan günler ve iftar için alışverişlerini tamamlayarak evlerine döndü. Market yetkilileri, sık sık sosyal mesafe çağrısında bulundu. Vatandaşlar içeriye sayıyla alınırken, bazılarının sosyal mesafeye uymadıkları gözlendi.
Marketlerde alınan önlemlerin yanı sıra vatandaşların da önlem almaları gerektiğini belirten Mehmet Fatih (58), "Kurallara uymuyoruz. Ortada çok ciddi bir tehdit var. Bu yüzden hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız.
Sonuçlarını kestiremediğimiz bir risk var. O sebeple de bilinçli olmamız gerekiyor. Marketlere sırayla müşteri alınması ve sosyal mesafe uyarıları da oldukça güzel. Çünkü yer yer sosyal mesafeye uyulmadığını görebiliyoruz. Daha dikkatli olmalıyız" dedi.
İFTARLIK ALIŞVERİŞ
Marketlerdeki yığılmaların doğru olmadığının altını çizen Mehmet Avcı (48) ise, "Oruç tuttuğumuz için iftarlık alışveriş yaptım. Alışveriş yaparken, sosyal mesafe kuralına uymaya gayret gösterdim.
Zaten görevliler uyarılarda bulunuyor. Bazı yerlerde uyulmadığını görüyorum ancak bunun da çalışanlarla ilgili olduğunu düşünüyorum.
"BAŞIMIZA BİR BELA GELDİ"
Kısıtlama olacağı günler önceden açıklandı. Bununla beraber marketler de iki gün açıktı. O yüzden yığılmaları doğru bulmuyorum" diye konuştu. Soğan almak için marketin yolunu tutan Ayşegül Gülenay (37), "Başımıza bir bela geldi ve hepimiz buna katlanmak durumundayız.
O yüzden markette sıra beklemeye de alışacağız. Soğanım bittiği için markete geldim. Onun dışında keyfi bir şey almak için zaten çıkmazdım. Bulunduğum yerde de büyük oranda sosyal mesafeye uyuluyor olması beni memnun etti" dedi.
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