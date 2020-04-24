Adalar'a giriş ve çıkışlara 1 ay süreyle kısıtlama geldi! Vatandaşlar böyle gitti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Adalar'a giriş ve çıkışlar 26 Nisan'dan 31 Mayıs'a kadar durduruldu. Kısıtlama kararı öncesi ikameti Adalar'da bulunan bazı vatandaşlar vapurla Adalar'a gitti. O anlar kameralara yansıdı.
Koronavirüs(corona virüs) tedbirleri kapsamında Adalar'a giriş ve çıkışlar kısıtlandı. 26 Nisan 2020 Pazar günü saat 24.00 ile 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00 arasında belirlenen istisnalar dışında Adalar'a giriş ve çıkış yapılamayacak.
"VAPURA ÇANTALARIYLA BİNDİ"
Pazar günü gece yarısı başlayacak kısıtlama kararı öncesi Şehir Hatları'nın adalara seferleri devam ederken Bostancı İskelesi'nden adalara geçenlerin olduğu görüldü. Adalarda ikamet eden bazı kişiler vapura çantalarıyla bindi. Bugün adalara gidenler arasında çalışan görevliler de vardı.
"ADALARDA HASTALIK OLMAMASI İÇİN ALINAN BİR TEDBİR"
Adada yaşayan Mehmet Özkorkmaz, kısıtlama kararı için, "Şu pozisyon itibarıyla havaların ısınmasından dolayı adalara giriş ve çıkışların kontrol altına alınması çok doğal. Bu bir karantina değil. Bu yanlış algılanmasın. Adalarda hastalık olmaması için alınan bir tedbir. Bence bu çok güzel bir hareket. Bunlar bir kısıtlama. Adada ikamet etmeyenler için gerekli olan bir kısıtlama bu. Ama bizler yani adalarda oturanlar, yaşayanlar için geçerli değil" diye konuştu.
"EKMEK VE SU DAĞITIMI YAPIYORUZ"
Bostancı İskelesi'nden Büyükada'ya giden bir vatandaş, "Ben görevliyim. Ekmek ve su dağıtımı yapıyoruz. Biz adada ikamet edip, orada çalıştığımız için geçebiliyoruz" şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İşte plazma bağışlayanların sayısı!
- Ünlü sunucu eşine söz verdi, koronayı yendi
- Tunceli'den üzücü haber! Korona vakası kalmamıştı ama...
- BİM'de bu hafta! İşte aktüel ürünler...
- Koronalı günlerde aracınızı unutmayın
- İşte 81 ilin en meşhur yemekleri...
- Corona virüsle mücadelesini kazandı!
- Marmaris açıklarında deprem!
- 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
- Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yurda getirildiler
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı gününe BOREL el dezenfektanı damga vuracak
- Dünya koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı ne kadar? 24 Nisan koronodan kaç kişi öldü?
- Milyonlar bekliyor! 1.000 TL sosyal yardım ne zaman sonuçlanır? Pandemi sosyal destek başvuru formu ve şartları
- MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yazın okul var mı?
- Son dakika: 8 Mayıs'ta AVM'ler açılacak mı? Alışveriş Merkezleri ne zaman açılacak?
- Akşam ezanı saat kaçta? 24 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta? Akşam namazı nasıl kılınır?
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? AÖF vize sınavı ne zaman bitiyor?
- 1.000 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
- Hz. Muhammed'in okuduğu Ramazan duası! Ramazan ayı ve oruç ile ilgili ayet ve hadisler
- Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank 6 ay ödemesiz destek kredisi ne zaman sonuçlanır?
- MSB son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- Evde güllaç tarifi: Ramazan tatlısı güllaç nasıl yapılır? Güllaç yapımı için malzemeler neler?