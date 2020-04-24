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Adalar'a giriş ve çıkışlara 1 ay süreyle kısıtlama geldi! Vatandaşlar böyle gitti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Adalar'a 'dan 'a kadar durduruldu. Kısıtlama kararı öncesi ikameti Adalar'da bulunan bazı vatandaşlar vapurla Adalar'a gitti. O anlar kameralara yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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1 AYLIK YASAK ÖNCESİ BÖYLE GİTTİLER!

Koronavirüs(corona virüs) tedbirleri kapsamında Adalar'a kısıtlandı. günü saat 24.00 ile 2020 Pazar günü saat 24.00 arasında belirlenen istisnalar dışında Adalar'a giriş ve çıkış yapılamayacak.

Adalar'a giriş ve çıkışlara 1 ay süreyle kısıtlama geldi! Vatandaşlar böyle gitti ADALAR'A GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA 1 AY SÜREYLE KISITLAMA GELDİ! VATANDAŞLAR BÖYLE GİTTİ

"VAPURA ÇANTALARIYLA BİNDİ"

Pazar günü gece yarısı başlayacak kısıtlama kararı öncesi Şehir Hatları'nın adalara seferleri devam ederken 'nden adalara geçenlerin olduğu görüldü. Adalarda ikamet eden bazı kişiler vapura çantalarıyla bindi. Bugün adalara gidenler arasında çalışan görevliler de vardı.

"ADALARDA HASTALIK OLMAMASI İÇİN ALINAN BİR TEDBİR"

Adada yaşayan Mehmet Özkorkmaz, kısıtlama kararı için, "Şu pozisyon itibarıyla havaların ısınmasından dolayı adalara giriş ve çıkışların kontrol altına alınması çok doğal. Bu bir karantina değil. Bu yanlış algılanmasın. Adalarda hastalık olmaması için alınan bir tedbir. Bence bu çok güzel bir hareket. Bunlar bir kısıtlama. Adada ikamet etmeyenler için gerekli olan bir kısıtlama bu. Ama bizler yani adalarda oturanlar, yaşayanlar için geçerli değil" diye konuştu.

"EKMEK VE SU DAĞITIMI YAPIYORUZ"

Bostancı İskelesi'nden 'ya giden bir vatandaş, "Ben görevliyim. Ekmek ve su dağıtımı yapıyoruz. Biz adada ikamet edip, orada çalıştığımız için geçebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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