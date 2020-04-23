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Son dakika: Tekirdağ’da havada şaşırtan cisim

Son dakika haberine göre ’ın Malkara ilçesinde gece yarısı havada görülen bir , o anları kayda alan vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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TEKİRDAĞ’DA HAVADA ŞAŞIRTAN CİSİM
Camiatik Mahallesi'nde bir sitede oturan Ahmet T. isimli vatandaş, gece saatlerinde evinin balkonuna çıktığı esnada havada parlak ve yumurta şeklinde garip olduğuna dikkat çekti. O anları cep telefonuyla kayda alan vatandaş, kırmızı, mavi ve beyaz renkli ışıklar saçan cismin görüntüsünü şaşkınlıkla izlediğini ifade etti.

Bir türlü anlam verilemeyen garip cismin zaman zaman gözden kaybolduğu belirtildi.

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