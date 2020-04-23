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Mersinde 7 yaşındaki Tuğrul, evde sağlık çalışanları için siperlik maske üretiyor

’de ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Yiğit, meslek lisesi öğretmeni babası ile birlikte sağlık çalışanları için 3 boyutlu yazıcıyla siperlik maske üretiyor.  Tuğrul'un, siperlik maske üretimin aşamalarını anlattığı görüntüler kullanıcıları tarafından büyük beğeni aldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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KÜÇÜK TUĞRUL'UN, BÜYÜK KALBİ!

Kadri Şaman Ticaret ve Sanayi Odası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde öğretmenlik yapan , 3 boyutlu yazıcı ile sağlık çalışanları için siperlik maske üretmeye başladı.

BABASININ İŞİNE MERAK SALDI

Daha rahat üretim yapmak için 3 boyutlu yazıcıyı Merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki evine getiren Yiğit, üretime burada devam etti. salgınında okulların tatil olması nedeniyle evde kalan oğlu , babasının yaptığı işe merak saldı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Babasını gözlemleyerek ve sorular sorarak siperlik maske üretimini kavrayan Tuğrul Kayra, destek olmaya başladı. 7 yaşındaki oğlunun teknolojiye karşı merakı karşısında mutlu olan Ömer Yiğit, cep telefonu ile video çekerek hesabına yükledi. Tuğrul'un, siperlik maske üretimin aşamalarını anlattığı görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni aldı.

'EVDE KAL' MESAJI

Ürettikleri maskeleri sağlık çalışanlarına dağıttıklarını söyleyen Tuğrul Kayra, herkese evde kal mesajı verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde başlatılan siperlik maske üretimine destek vermek için çalışmalara başladıklarını anlatan Ömer Yiğit, "Evde çalışırken Tuğrul'un dikkatini çekti, sorular sormaya başladı. Ben de süreci anlattım, şimdi beraber çalışıyoruz. Ürettiğimiz maskelerin bir kısmını çevremizdeki hekimlere dağıttık. Kalanları ve yeniden ürettiklerimizi oluşturulan merkez aracılığıyla kentteki sağlık kuruluşlarına dağıtımını sağladık" dedi.

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