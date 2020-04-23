23 Nisan 2020, Perşembe
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23 Nisan’da kar sürprizi! Ardahan beyaz örtüyle uyandı

, 'a beyaz örtüyle uyandı. Nisan ayının sonlarında yağan görenleri şaşırttı. Vatandaşlar, bu mevsimde kar yağışının şaşkınlığını yaşadıklarını dile getirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2020
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23 NİSAN’DA KAR SÜRPRİZİ!

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, gece saatlerinde yerini yağışına bıraktı. Yağış ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde devam etti. Yağış sonrası parklarda, bahçelerde, otomobillerde ve çatılarda kar birikintileri oluştu.

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