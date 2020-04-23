İstanbul'da sokağa çıkma yasağına uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım

Gece 00.00'da başlayan ve 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis ekipleri denetimlerini devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetim yapan polis ekipleri araçları durdurarak evrak ve kimlik kontrolü yaptı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Yapılan trafik denetiminde durdurulan bir sürücü yapılan evrak incelemelerinde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Sürücü ve araçtaki bir kadın yolcuya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 180 lira para cezası kesildi.

CEZA KESMEKTE HAKLILAR

Ceza kesilen İran uyruklu Mahdı Marand, "Eve gidiyorduk. Sabahı bekledik. Ama yanlış yaptık. Sadece marketler açıkmış, yollar açık değilmiş. Aslında 1 aydır dışarı çıkmıyorduk. Haklılar ceza kesmekte." diye konuştu.

"EVE GİDİYORDUK…"

Araçta bulunan Zahra Hasabi "İzin belgemiz yoktu. Eve gidiyorduk. 14.00'e kadar marketler açıktı. Problem olmaz diye düşündük" diye konuştu.