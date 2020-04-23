Aracıyla yolda uyuyan köpeği ezdi! Para cezası uygulandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yol ortasında yatan köpek bir aracın üzerinden geçmesi sonucu yaralandı. Mahalleli, besledikleri köpeğin ezildiğini fark edince sürücüye tepki gösterdi. Olay anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Alanya'nın Hacımehmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallelinin çok sevip, beslediği 'Nisan' adlı köpek yolda yatarken, kimliği belirlenemeyen sürücü, 07 NSF 55 plakalı hafif ticari aracıyla hayvanın üzerinden geçti.
"GİDİN KİME ŞİKAYET EDERSENİZ EDİN"
Olayı görenler sürücüye tepki gösterirken, duruma aldırış etmeyen sürücünün "Gidin kime şikayet ederseniz edin" diyerek mahalleliyle tartıştığı öne sürüldü. Yaralı köpeğin yardımına mahalleli koştu. Kimliği belirsiz sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.
Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde sürücünün yol ortasında yatan köpeğe doğru yaklaştığında yavaşladığı ancak tekrar hızlanıp, hayvanın üzerinden geçtiği anlar yer aldı.
PARA CEZASI UYGULANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yol ortasında yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçen sürücü, mahallelinin şikayeti sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Kimliği açıklanmayan sürücü, polis merkezindeki ifadesinin ardından adliye sevk edildi. 940 TL idari para cezası uygulanan sürücü, serbest bırakıldı.
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