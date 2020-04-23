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Aracıyla yolda uyuyan köpeği ezdi! Para cezası uygulandı

'nın ilçesinde, yol ortasında yatan köpek bir aracın üzerinden geçmesi sonucu yaralandı. Mahalleli, besledikleri köpeğin ezildiğini fark edince sürücüye tepki gösterdi. Olay anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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ARACIYLA YOLDA UYUYAN KÖPEĞİ EZDİ!

Olay, dün akşam saatlerinde 'nın Hacımehmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallelinin çok sevip, beslediği 'Nisan' adlı köpek yolda yatarken, kimliği belirlenemeyen sürücü, 07 NSF 55 plakalı hafif ticari aracıyla hayvanın üzerinden geçti.

Aracıyla yolda uyuyan köpeği ezdi! Para cezası uygulandı ARACIYLA YOLDA UYUYAN KÖPEĞİ EZDİ! PARA CEZASI UYGULANDI

"GİDİN KİME ŞİKAYET EDERSENİZ EDİN"

Olayı görenler sürücüye tepki gösterirken, duruma aldırış etmeyen sürücünün "Gidin kime şikayet ederseniz edin" diyerek mahalleliyle tartıştığı öne sürüldü. Yaralı köpeğin yardımına mahalleli koştu. Kimliği belirsiz sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde sürücünün yol ortasında yatan köpeğe doğru yaklaştığında yavaşladığı ancak tekrar hızlanıp, hayvanın üzerinden geçtiği anlar yer aldı.

PARA CEZASI UYGULANDI

'nın Alanya ilçesinde, yol ortasında yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçen sürücü, mahallelinin şikayeti sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Kimliği açıklanmayan sürücü, polis merkezindeki ifadesinin ardından adliye sevk edildi. 940 TL idari para cezası uygulanan sürücü, serbest bırakıldı.

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