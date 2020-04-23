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İstanbul'da kumar oynayan 14 kişiye para cezası kesildi

'da koronavirüsle mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve oynadıkları belirlenen 14 kişiye idari para cezası uygulandı. Adreste yapılan aramada, çok sayıda oyun kartı ve puluna el konuldu. İş yerleri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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İHBAR GELDİ, BÖYLE YAKALANDILAR!

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıgazi Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken bir kahvehanenin açık olduğu ve oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 1'i iş yeri sahibi 14 kişiye, toplam 50 bin 645 lira idari para cezası kesildi.

MÜHÜR VURULDU

Adreste yapılan aramada, çok sayıda oyun kartı ve puluna el konuldu. İş yerleri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

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