Diyarbakır’da örgüt üyeliğinden aranan şahıs, kumar oynarken yakalandı
Diyarbakır’da, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'uyuşturucu ticareti' gibi 18 ayrı suçtan aranan R.Y., koronavirüs tedbirleri kapsamında açık olması yasak olan kahvehanede, kumar oynarken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'örgüt propagandası yapma', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' ve 'kamu malına zarar verme' gibi 18 ayrı suçtan 6 yıldır aranan R.Y.'nin Hani ilçesine bağlı Kaledibi Mahallesi'ndeki Sarıevler mezrasında olduğunu belirledi.
KUMAR OYNARKEN BASILDI
21 Nisan gecesi saat 02.35'te operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, R.Y.'yi koronavirüs tedbirleri kapsamında açık olması yasak olan kahvehanede, kumar oynarken yakaladı. Üzerinden kardeşine ait kimlik çıkan R.Y., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ruhsatsız olduğu ortaya çıkan kahvehaneni sahibi A.Z. hakkında da 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli, kapalı olması gereken kahvehaneyi açık bulundurmaktan da idari soruşturma başlatıldı.
PARA CEZASI KESİLDİ
Operasyon kapsamında A.Z.'nin de aralarında bulunduğu 16 kişiye 'sosyal mesafe kuralına uymadıkları' gerekçesiyle toplam 50 bin 56 lira para cezası verildi.
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