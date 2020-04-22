22 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da örgüt üyeliğinden aranan şahıs, kumar oynarken yakalandı

Diyarbakır’da örgüt üyeliğinden aranan şahıs, kumar oynarken yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
ABONE OL
ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN ARANIYORDU, KUMARDA BASILDI!

’da, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve ' ticareti' gibi 18 ayrı suçtan aranan R.Y., tedbirleri kapsamında açık olması yasak olan kahvehanede, oynarken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma', ' propagandası yapma', ' veya uyarıcı madde ticareti yapma' ve 'kamu malına zarar verme' gibi 18 ayrı suçtan 6 yıldır aranan R.Y.'nin Hani ilçesine bağlı Kaledibi Mahallesi'ndeki Sarıevler mezrasında olduğunu belirledi.

KUMAR OYNARKEN BASILDI

21 Nisan gecesi saat 02.35'te operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, R.Y.'yi tedbirleri kapsamında açık olması yasak olan kahvehanede, oynarken yakaladı. Üzerinden kardeşine ait kimlik çıkan R.Y., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ruhsatsız olduğu ortaya çıkan kahvehaneni sahibi A.Z. hakkında da 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli, kapalı olması gereken kahvehaneyi açık bulundurmaktan da idari soruşturma başlatıldı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Operasyon kapsamında A.Z.'nin de aralarında bulunduğu 16 kişiye 'sosyal mesafe kuralına uymadıkları' gerekçesiyle toplam 50 bin 56 lira para cezası verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA