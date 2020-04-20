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Edirne'de koronavirüs yasaklarını çiğneyip dernek binasında kumar oynayanlara 26 bin lira ceza

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Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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'nin Keşan ilçesinde bir dernek binasında oynayan ve oynatan 6 kişiye toplam 26 bin 430 lira kesildi. Şüphelilerden O.A. hakkında başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Büyük Cami Mahallesi'ndeki bir dernek binasına operasyon düzenledi.

6 BİN LİRA PARA ELE GEÇİRİLDİ

oynayan 6 şüphelinin yakalandığı operasyondan, dernek binasında 6 bin 150 lira, 60 kumar pulu, iskambil kağıdı ve not defteri ele geçirildi.

26 BİN LİRA CEZA

Şüphelilerden C.K, R.K, L.S, K.G ve U.Ş.K'ya kumar oynamak ile İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymamaktan, O.A.'ya ise bu suçların yanı sıra "kumar oynanması için yer temini sağlamak" suçundan uygulandı. 6 şüpheliye toplam 26 bin 430 lira ceza kesildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Şüphelilerden O.A. hakkında başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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