Edirne'de koronavirüs yasaklarını çiğneyip dernek binasında kumar oynayanlara 26 bin lira ceza
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir dernek binasında kumar oynayan ve oynatan 6 kişiye toplam 26 bin 430 lira ceza kesildi. Şüphelilerden O.A. hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Büyük Cami Mahallesi'ndeki bir dernek binasına operasyon düzenledi.
6 BİN LİRA PARA ELE GEÇİRİLDİ
Kumar oynayan 6 şüphelinin yakalandığı operasyondan, dernek binasında 6 bin 150 lira, 60 kumar pulu, iskambil kağıdı ve not defteri ele geçirildi.
26 BİN LİRA CEZA
Şüphelilerden C.K, R.K, L.S, K.G ve U.Ş.K'ya kumar oynamak ile İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymamaktan, O.A.'ya ise bu suçların yanı sıra "kumar oynanması için yer temini sağlamak" suçundan ceza uygulandı. 6 şüpheliye toplam 26 bin 430 lira ceza kesildi.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Şüphelilerden O.A. hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
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