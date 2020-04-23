Galatasaray'da sürpriz ayrılık!

Galatasaray'da Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü yapan ve Terim'in medya ilişkilerini yöneten Hande Sümertaş görevinden ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzde, Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Sayın Hande Sümertaş görevinden ayrılmıştır.

Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve gelecek kariyerinde başarılar dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü"