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Galatasaray'da sürpriz ayrılık!

Son dakika haberine göre; 'da A Takım Medya Koordinatörlüğü yapan ve Terim'in medya ilişkilerini yöneten görevinden ayrıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2020
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GALATASARAY'DA SÜRPRİZ AYRILIK!

'da A Takım Medya Koordinatörlüğü yapan ve Terim'in medya ilişkilerini yöneten görevinden ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzde, Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Sayın Hande Sümertaş görevinden ayrılmıştır.

Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve gelecek kariyerinde başarılar dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü"

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