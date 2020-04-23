Emre Kılınç'tan Galatasaray itirafı!

Gazeteci Haldun Domaç'ın Youtube kanalına açıklamalarda bulunan Emre Kılınç, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Galatasaray o zamandan beri içimde ukde" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu "Boluspor'dayken bana 'Galatasaray ile anlaştık' dediler. Ben de 'Tabii ki' dedim. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Sonra 'başkan vazgeçti' dediler. Ben de 'Nasıl vazgeçti, kararı veren sizsiniz' dedim.

'Seni Gençlerbirliği'ne sattık' dediler. Kulübe Galatasaray için geldim, Gençlerbirliği'ne gidiyorum! 'Son anda pürüz çıktı' dediler. Galiba paranın yanında verilecek oyuncularla ilgili pürüz çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Gençlerbirliği ile de ben anlaşamadım. Galatasaray o zamandan beri içimde ukde. Mesaj vermek değil ama... O zaman Galatasaray'da Sneijder ve Drogba vardı. Onlarla antrenmana çıkmak şans. Her futbolcu yaşayamaz. 'Keşke Galatasaray'a gitseydim' dedim; yalan değil. Şu an Sivasspor'dayım. Belki o zaman gitsem şans bulamazdım. Belki de en doğru zaman şu an. 3.5 sezondur Süper Lig'deyim" şeklinde konuştu.

"HEPİMİZİN BİR ÇOCUKLUK HAYALİ VAR"

Kariyer planlarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Emre Kılınç "İstediğiniz bir kulüp olabilir. Ama açıklamak da etik anlamda doğru olmaz. Sivasspor için elimden geleni yapacağım. Sezon bitince buradan ayrılacağım, sözleşmem bitiyor. Hepimizin bir çocukluk hayali var; kafasında bir takım var. İnsanların hayalleri ve planları vardır. Avrupa hayalim de var ama virüsten sonra arka planda kaldı. Eşim var, yarın bir gün çocuğumuz olacak. Yurt dışında bu şartlar altında yaşamam zor" dedi.

Demir Grup Sivasspor'un bu sezonki çıkışında büyük pay sahibi olan Emre Kılınç, kırmızı-beyazlı formayla oynadığı 24 resmi maçta 8 gol, 6 asistlik performans sergiledi.