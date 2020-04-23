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Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi

'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 700 bin kaçak maske ele geçirildi. üretim kriterlerine uygun olduğu tespit edilen maskeler, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2020
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ADANA'DA 700 BİN KAÇAK MASKE ELE GEÇİRİLDİ

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin kaçak maske üreterek satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler çalışma kapsamında, merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde üretim yapıldığı tespit edilen 3 adrese baskın düzenledi.

Baskında yapılan adreslerde arama yapan ekipler, 700 bin maske ele geçirdi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

üretim kriterlerine uygun olduğu tespit edilen maskeler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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