23 Nisan 2020, Perşembe
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Son dakika: Antalya'da yardım isteyen 9 sığınmacı kurtarıldı

Son dakika haberine göre 'nın Kaş ilçesinde gittikleri adada mahsur kalan uyruklu 9 kurtarıldı. Sığınmacıların, işlemlerinin ardından teslim edileceği öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2020
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ANTALYA'DA YARDIM İSTEYEN 9 SIĞINMACI KURTARILDI

Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında Beş Adalar mevkisindeki adada mahsur kalan bir grup sığınmacının yardım çağrısı üzerine bölgeye hareket etti.

Aralarında kadın ve çocuğun da bulunduğu uyruklu 9 kurtarıldı.

Botlarla kıyıya getirilen sığınmacılar, 112 Acil Servis ekiplerince, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Sığınmacıların, işlemlerinin ardından teslim edileceği öğrenildi.

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