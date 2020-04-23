Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar yağışı uyarısı | 23 Nisan 2020 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Denizli, Hatay ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ağrı, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BAYBURT °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 12°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, güneydoğu kesimlerde gök gürültülü sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

KARS °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Mardin'in doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı bulutlu