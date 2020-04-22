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Son dakika: İşte İstanbul Sultangazi'de tramvayın raydan çıkıp İETT otobüsüyle çarpıştı an | Video
Son dakika haberi... İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki raydan çıkan tramvay İETT otobüsüyle çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazada otobüs şoförü ve vatman hafif şekilde yaralandı. Öte taraftan kaza anı görüntüleri de ortaya çıktı. İşte korkunç dakikalar...
Çarpmanın etkisiyle otobüs kendi çevresinde dönerken, tramvay raydan çıktı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
SON DAKİKA HABERLERİ: İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki Topkapı yönüne giden tramvay İETT otobüsüne çarptı. İddialara göre freni boşalan tramvay, hemzemin geçitten geçen İETT otobüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otobüs kendi çevresinde dönerken, tramvay raydan çıktı.
İKİ YARALI VAR
Kazada otobüs şoförü ve vatman hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Öte taraftan da kaza anı görüntüleri de ortaya çıktı.
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