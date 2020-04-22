Osmaniye’de atık su kuyusuna düşen 3 yaşındaki Kader hayatını kaybetti

Osmaniye’de atık su kuyusuna düşen 3 yaşındaki Kader Demir, kaldırıldığı hastanede hayata veda etti. Minik Kader’in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, merkeze bağlı Dervişli köyünde meydana geldi. Öğle saatlerinde evlerinin önünde oynayan Kader Demir, ortadan kaybolunca yakınları arama başlattı.

HAYATA VEDA ETTİ

Kısa süre sonra evlerinin yakınındaki atık su kuyusuna düşmüş halde bulunan Kader Demir, çağrılan ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kader Demir'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Küçük Kader'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.