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Osmaniye’de atık su kuyusuna düşen 3 yaşındaki Kader hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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YÜREK DAYANMAZ! MİNİK KADER'DEN ACI HABER

’de kuyusuna düşen 3 yaşındaki , kaldırıldığı hastanede hayata veda etti. Minik Kader’in cenazesi, otopsi için 'na sevk edilirken ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, merkeze bağlı Dervişli köyünde meydana geldi. Öğle saatlerinde evlerinin önünde oynayan , ortadan kaybolunca yakınları arama başlattı.

HAYATA VEDA ETTİ

Kısa süre sonra evlerinin yakınındaki kuyusuna düşmüş halde bulunan Kader Demir, çağrılan ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kader Demir'in cenazesi, otopsi için 'na sevk edildi. Küçük Kader'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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