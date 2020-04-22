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Türkiye'de koronavirüse karşı ilk plazma tedavisi uygulanan hasta, normal servise alınacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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Malatya 'nde, ilk plazma nakli yapılan 56 yaşındaki çiftçi , iyileşmeye başladı. Bağlı olduğu entübasyondan (solunum cihazı) ayrılan ve yoğun bakımda tedavisi süren Aybar'ın, önümüzdeki günlerde normal servise alınacağı belirtildi.

30 Mart'ta rahatsızlanan çiftçi , 'ne kaldırıldı. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Abidin Aybar, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakımda tedaviye alındı.



PLAZMA UYGULANDI, ENTÜBASYONDAN AYRILDI

Tedavisi devam eden Aybar'a, 'de ilk kez 5 Nisan'da, plazma nakli uygulandı. 15 Nisan'da sağlığında iyileşme görülen Aybar, bağlı olduğu entübasyondan (solunum cihazı) ayrıldı. Abidin Aybar, plazma nakliyle vücudunda iyileşme görülmesiyle önümüzdeki birkaç gün içerisinde yoğun bakımdan çıkarılarak servise alınacak.

"HASTAMIZIN DURUMU İYİYE DOĞRU GİDİYOR"

Rektörü Prof. Dr. Ahmet , Türkiye'de ilk olarak Abidin Aybar'a plazma nakli yapıldığını söyledi. Plazma naklinin ardından hastanın iyileşmeye başladığını belirten Kızılay, şöyle konuştu:

"Yoğun bakımda uzun süredir ağır tablodaki hastamıza plazma tedavisini verdik. Yine iyileşmiş bir hastadan aldığımız plazmayı ilk olarak uyguladık. Hastamızın seyrinde 72 saat sonraki tablosunda kısmi iyileşmeler gördük. Sonra bu iyileşmeler devam etti. 10'uncu günde hastamızı makineden entübasyondan kurtardık, ayırdık. Hastamız şimdi durumu yine iyiye doğru gidiyor. Yoğun bakımda takip ediyoruz. Çünkü uzun süre makineye bağlı kaldığı için yoğun bakımda takip etmeyi daha uygun buluyoruz. Durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Yakın zamanda da servise almayı bekliyoruz, ümit ediyoruz."

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