Türkiye'de koronavirüse karşı ilk plazma tedavisi uygulanan hasta, normal servise alınacak
Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, ilk plazma nakli yapılan 56 yaşındaki çiftçi Abidin Aybar, iyileşmeye başladı. Bağlı olduğu entübasyondan (solunum cihazı) ayrılan ve yoğun bakımda tedavisi süren Aybar'ın, önümüzdeki günlerde normal servise alınacağı belirtildi.
30 Mart'ta rahatsızlanan çiftçi Abidin Aybar, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Abidin Aybar, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakımda tedaviye alındı.
PLAZMA UYGULANDI, ENTÜBASYONDAN AYRILDI
Tedavisi devam eden Aybar'a, Türkiye'de ilk kez 5 Nisan'da, plazma nakli uygulandı. 15 Nisan'da sağlığında iyileşme görülen Aybar, bağlı olduğu entübasyondan (solunum cihazı) ayrıldı. Abidin Aybar, plazma nakliyle vücudunda iyileşme görülmesiyle önümüzdeki birkaç gün içerisinde yoğun bakımdan çıkarılarak servise alınacak.
"HASTAMIZIN DURUMU İYİYE DOĞRU GİDİYOR"
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkiye'de ilk olarak Abidin Aybar'a plazma nakli yapıldığını söyledi. Plazma naklinin ardından hastanın iyileşmeye başladığını belirten Kızılay, şöyle konuştu:
"Yoğun bakımda uzun süredir ağır tablodaki hastamıza plazma tedavisini verdik. Yine iyileşmiş bir hastadan aldığımız plazmayı ilk olarak uyguladık. Hastamızın seyrinde 72 saat sonraki tablosunda kısmi iyileşmeler gördük. Sonra bu iyileşmeler devam etti. 10'uncu günde hastamızı makineden entübasyondan kurtardık, ayırdık. Hastamız şimdi durumu yine iyiye doğru gidiyor. Yoğun bakımda takip ediyoruz. Çünkü uzun süre makineye bağlı kaldığı için yoğun bakımda takip etmeyi daha uygun buluyoruz. Durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Yakın zamanda da servise almayı bekliyoruz, ümit ediyoruz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Yürek dayanmaz! Minik Kader'den acı haber
- Ramazan öncesi önemli karar! Bariyerlerle kapatıldı
- Vrüsten kaçtı adada mahsur kaldı!
- İstanbul'daki korona savaşçıları işte böyle görüntülendi!
- Hava kirliliği yüzde 32 azaldı!
- Kuruluş Osman oyuncusu Nurettin Sönmez şoke etti
- İslam coğrafyasında Ramazan coşkusu
- Tarihi hastane korona için hazırlanıyor!
- Devlet hastanesi şaşkınlığı! Hemen canlı yayın açtı
- 47 bin liralık halay!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Otobüs seferleri ne zaman açılacak? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Ziya Selçuk tarih verdi! Okullar Mayıs'ta açılacak mı? Yazın okul olacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- KPSS 2020/6 tercih kılavuzu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- LGS Nisan ayı 2. örnek sorular listesi! MEB LGS sayısal - sözel örnek soru ve cevap anahtarı! 2020 LGS ne zaman?
- Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da kargolar açık mı, kapalı mı?
- 23 Nisan şiirleri ve resimleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel 2-4-6 kıtalık şiirler
- BİM'in bu cuma indirimleri satışta! 22 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
- 22 Nisan Türkiye koronavirüs haritası! Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tablosu
- SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan gram altın, çeyrek altın ne olacak? Uzmanlardan dikkat çeken yorum!
- Ramazan başlangıcı 2020: İlk sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak?
- 22 Nisan Dünya ne günü? Dünya Günü 2020 nedir? Earth Day ilk ne zaman ortaya çıktı?
- BİM'den son dakika 24 Nisan aktüel ürünler açıklaması! İşte BİM 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...