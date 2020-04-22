Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar yağışı uyarısı | 22 Nisan 2020 hava durumu

22 Nisan 2020 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 22 Nisan 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Hakkari çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 10°C

Çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C

Çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C

Çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak, güneydoğusunun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu