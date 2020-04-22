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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Saat 21.00'de 23 limanda İstiklal Marşı okunacak

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Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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SAAT 21.00'DE 23 LİMANDA İSTİKLAL MARŞI OKUNACAK

, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yapılacak etkinlik için açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 31 geminin 23 limanı ziyaret edeceği ve buralarda İstiklal Marşı okunacağı belirtildi.

resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetlerimize ait 31 gemimiz, 23 liman ziyareti icra edecek. Sahile mümkün olan en yakın mesafede demirleyecek olan gemilerimizde saat 21.00'de yerleşim yerlerinden duyulacak şekilde İstiklal Marşı okunacak." ifadelerine yer verdi.

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