Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Saat 21.00'de 23 limanda İstiklal Marşı okunacak

Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yapılacak etkinlik için açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 31 geminin 23 limanı ziyaret edeceği ve buralarda İstiklal Marşı okunacağı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetlerimize ait 31 gemimiz, 23 liman ziyareti icra edecek. Sahile mümkün olan en yakın mesafede demirleyecek olan gemilerimizde saat 21.00'de yerleşim yerlerinden duyulacak şekilde İstiklal Marşı okunacak." ifadelerine yer verdi.