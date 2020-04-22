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Düzce’de fabrikada patronun halaylı doğum günü partisine ceza yağdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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47 BİN LİRALIK HALAY!

’de işçiler patronlarının kutlamak için fabrika içinde tehdidini hiçe sayarak halaylı parti düzenledi. Halaylı doğum günü partisinin fotoğrafları hesaplarında paylaşılınca fabrika yönetimi ve işçilere 47 bin 250 lira cezai işlem uygulandı.

'nin Gölyaka sapağında bulunan DORÜS sanayi alanı içerisindeki bir işçiler iş yeri sahibi S. Ö. için partisi düzenlendi.

FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Partide oyun havası ile oyun oynayan ve halay çeken işçiler doğum günü partisinin fotoğraflarını da hesaplarından paylaştılar.

KURALLARA UYMADILAR

Paylaşılan fotoğrafların ardından harekete geçen Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri virüs tedbirleri kapsamında Düzce kararlarına aykırı hareket ettiği gerekçesi ile iş yeri yönetimi ile birlikte toplamda 15 kişinin kurallara uymadığını tespit ettiler.

PARA CEZASI KESİLDİ

Yapılan tespitler sonrasında İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği kişi başı 3 bin 150 liradan toplamda 47 bin 250 lira cezai işlem uygulandı.

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