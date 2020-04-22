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Valilik kararı açıkladı! Bilecik'e giriş ve çıkışlar durduruldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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VALİLİK AÇIKLADI! O İLE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR DURDURULDU

Valiliği'nce  tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren kente araçlarla ya da yaya olarak tüm giriş ve çıkışların ikinci karara kadar durdurulacağı açıklandı.

Valiliği tarafından salgını nedeniyle yeni karar alındığı açıklandı.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR DURDURULDU

Buna göre, salgınla mücadele kapsamında, 'in yanı sıra , , ve il sınırlarından 220 bin nüfuslu kente, kara ve demir yolu ile toplu ulaşım araçları ya da özel araç ve yaya olarak giriş ve çıkışlar gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde durduruldu.

POLİS EKİPLERİ DENETİMDE

Kent giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında polis ekipleri, gelen ve giden tüm sürücüleri durdurarak, seyahat izin belgeleri olup, olmadığını kontrol etti.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İzin belgesi olmayanların şehre giriş ve çıkışlarına izin verilmedi. Polisin uygulama yaptığı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu.

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